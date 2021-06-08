Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği başladı
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Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatıldı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili'ndeki deniz salyaları toplanmaya, hortumlarla çekilerek temizlenmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Caddebostan Sahili'nden müsilajlar toplanmaya başladı. Tören öncesi temizlik çalışmalarını yapacak olan tekneler kıyıya getirildi. Ekipler deniz üzerindeki müsilajın temizlenmesiyle birlikte sondaj cihazlarını hazırladı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar denizin derinlerine inerek çalışmalarına devam etti.

Müsilaja karşı seferberlikte, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülen çalışmanın ilk gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK'lar ve çok sayıda sanatçı ve ünlü isim katıldı.

-İHA-

Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği başladı
Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği başladı
Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği başladı
Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
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