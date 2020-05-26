Caddebostan Sahili'nde çemberli sosyal mesafe dönemi
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Caddebostan Sahili'nde çemberli sosyal mesafe dönemi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.

Caddebostan Sahili'nde çemberli sosyal mesafe dönemi
26.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:56

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi. Çemberler havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. İBB ekipleri bugün de Kadıköy'deki Caddebostan Marmara Yelken Kulübü önünde bulunan alanda çalışmalarına devam etti. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki yeşil alanlarda yapılacak olan uygulama için en az 1,8 metrelik aralıklarla, 2,4 metre çapında çemberler çizildiği belirtildi. Çizgilerde, çimlere zarar vermeyen maddeler kullanıldı ve çimler büyüdükçe çizgilerin yeniden boyanmasının planlandığı öğrenildi. Parkların kapasitesine göre belirlen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

İZOLASYONUN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Çemberli sosyal mesafe uygulamasıi kentin iki yakasındaki parklarda hayata geçirilmeye başlandı. Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa Yakası'nda Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına sosyal mesafeli oturma düzenini belirten çizgiler eklendi. Caddebostan Marmara Yelken Kulübü'ndeki çalışmanın da kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. İzolasyonun sürmesi ve kuralların gevşetilmemesi için yapılan çalışma, yoğun olarak kullanılan yeşil alanlarda uygulanmaya devam edecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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