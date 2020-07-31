Caddebostan Sahili'nde bayram yoğunluğu KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturduKurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte sahil ve parklara akın etti.

KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte sahil ve parklara akın etti. Güzel havanın keyfini çıkartan vatandaşlar aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Çimlerde oturan ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmadı.

Kaynak: DHA