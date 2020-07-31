CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE  BAYRAM YOĞUNLUĞU
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE  BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturduKurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte sahil ve parklara akın etti.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE  BAYRAM YOĞUNLUĞU
31.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:07

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte sahil ve parklara akın etti. Güzel havanın keyfini çıkartan vatandaşlar aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Çimlerde oturan ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmadı. 

Kaynak: DHA

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