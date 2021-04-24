Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde atlı birlikler denetim yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde atlı birlikler denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler Caddebostan Sahili'nde denetim yaptı. Denetimlere Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri de katıldı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaptı. Sahil yolunda yapılan denetimlerde kısıtlamaya ihlal eden kimseye rastlanmadı.

Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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