CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE AKŞAM YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE AKŞAM YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Caddebostan Sahili'nde bu akşam da dikkat çeken kalabalık görüldü.

08.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:27

Caddebostan Sahili'nde bu akşam da dikkat çeken kalabalık görüldü. Havaların ısınması ve normalleşme takvimiyle birlikte insanlar sahile akın etti. Yürüyüş yapan ve çimler üzerine oturan vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe oluşturacak şekilde otururken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadı. Maske takmadıkları da görülen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar vakit geçirdi. Sahil şeridinde devriye atan polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarı anonslarında bulundu. O anlar havadan da görüntülendi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE AKŞAM YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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