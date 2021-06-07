Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında
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Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında

İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun - Haberler | Güncel

Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili'nde dün akşam saatlerinde yoğunlaşan deniz salyaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında

İSTANBUL - Caddebostan Sahili'nde dün akşam saatlerinde yoğunlaşan deniz salyaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Son aylarda Marmara Denizi'nde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, Caddebostan sahil şeridini adeta kaplarken, havadan çekilen görüntülerde deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.

Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında
Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında
Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında
Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun

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