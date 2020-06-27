CADDEBOSTAN SAHİLİ KISITLAMA SONRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1
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CADDEBOSTAN SAHİLİ KISITLAMA SONRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne geldi.

27.06.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:14

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne geldi. Yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sabah saatlerinden itibaren boş kalan Kadıköy Caddebostan Sahili akşam saatlerinde kalabalıklaşmaya başladı. Sahile gelen vatandaşların bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Sahilde yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ KISITLAMA SONRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1

Kaynak: DHA

Manşet

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