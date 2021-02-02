Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
02.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:06
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos nedeniyle kızıl yosunların vurduğu Caddebostan Sahili kırmızıya büründü.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos nedeniyle kızıl yosunların vurduğu Caddebostan Sahili kırmızıya büründü.
Dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar, sahilde renkli bir görüntü oluşturdu.
İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
İşçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara doldurularak götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz