CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK
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CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAKurban Bayramı tatilinde kimi İstanbullu il dışına çıkarken kimileri ise şehirde kalmayı tercih etti.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kurban Bayramı tatilinde kimi İstanbullu il dışına çıkarken kimileri ise şehirde kalmayı tercih etti. Caddebostan'da bulunan halk plajında yoğunluk yaşandı.

İstanbulluların bir kısmı, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilini şehirde geçirmeyi tercih etti. Aşırı sıcaklıktan bunalan vatandaşlar, soluğu Kadıköy Caddebostan Plajı'nda aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 25 lira ücret alınan plajda sessizlik hakimken, ücretsiz olan halk plajında ise yoğunluk yaşandı. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenler, denizde keyifli anlar yaşadı. Öte yandan, son zamanlarda Marmara Denizi'ni etkisi altında bırakan müsilaj plajda görülmedi.

Ailesiyle denize gelen Emre Ersoy, Bayramda tatile çıkamadık. Halk plajındayız. Denizimiz çok temiz, eskiden böyle değildi daha kirliydi. Müsilaj kalmamış, çocuklar çok güzel eğleniyorlar. Bayramın tadını çıkarmaya çalışacağız. Halk plajını tercih ediyoruz çünkü o taraf ücretli. Ücretli yerden bir farkı yok. Biraz daha kalabalık. Ücretliye kimse gitmiyor boş. Umarım en kısa zamanda onların fiyatları biraz daha düşer dedi.

CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK
CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK
CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK
CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK
CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK
CADDEBOSTAN HALK PLAJINDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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