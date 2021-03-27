Caddebostan'da korkutan manzara
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Caddebostan'da korkutan manzara

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Caddebostan'da korkutan manzara

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Caddebostan Sahalinde oluşan kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 3,5 ay süren korona virüs önlemleri kapsamındaki Cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini sahile attı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Kimileri ise yanlarında getirmiş oldukları sandalyelerle oturarak dipdibe sohbet etti. Caddebostana bakın eden vatandaşların bazıları ise sosyal mesafeye uymayarak maske takmadığıda gözlemlendi. Öteyandan Caddebostan Sahilindeki insan yoğunluğu havadan görüntülendi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Caddebostan'da korkutan manzara
Caddebostan'da korkutan manzara
Caddebostan'da korkutan manzara
Caddebostan'da korkutan manzara
Caddebostan'da korkutan manzara
Caddebostan'da korkutan manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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