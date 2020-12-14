Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı
14.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:41
Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı.
Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.
Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı. Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.
(Gamze Erdemir - Aykut Zor/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı