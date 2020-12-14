Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı
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Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı

14.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:30

Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı Kızıla bürünen sahil havadan görüntülendi Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı.

Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı

Kızıla bürünen sahil havadan görüntülendi

İSTANBUL - Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.

Caddebostan sahili kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı. Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.

Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı
Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı
Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı
Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı
Caddebostan'da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

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