Caddebostan'da garaj boşluğuna düşen otomobil kamerada
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Caddebostan'da garaj boşluğuna düşen otomobil kamerada

Kadıköy'de sürücüsünün aşırı hız ve kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bir binanın garaj boşluğuna düştü.

Caddebostan'da garaj boşluğuna düşen otomobil kamerada
14.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:26

Kadıköy'de sürücüsünün aşırı hız ve kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 07.40 sıralarında Kadıköy Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Artun E. idaresindeki 34 CCU 148 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak bir iş yerinin demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 90 derece dönerek bir binanın garaj boşluğuna düştü. Düşmenin etkisiyle otomobil asılı kaldı. Yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra çevredeki Hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını sağladı. İtfaiye ekipleri ise asılı kalan otomobilin indirilmesini sağladı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin önce bir dükkanın önündeki cam korkuluğuna çarpıyor ardından da bir binanın bahçe duvarına çarptığı görülüyor. Aşırı hızın etkisiyle otomobilin tekerinin yerinden fırladığı görülüyor.

Trafik lambası veya hızı kesen set istiyoruz

Kazayı gören görgü tanığı, "Sabah saat 07.40 sıralarında kaza oldu. Otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettikten sonra korkuluklara çarparak garaj kapısında asılı kaldı. Bu caddede sürekli kaza oluyor. Bu rampaya bir trafik ışık lambası veya bir hız kesici set konulması gerekiyor. Burada gerçekleşen 10'uncu kaza diyebiliriz. Araçta bulunan sürücünün durumu iyi görünmüyordu umarım bir şeyi yoktur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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