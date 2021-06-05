CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
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CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER

CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER (havadan görüntülerle)Caddebostan'da korkutan görüntüler.

CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER (havadan görüntülerle)

Caddebostan'da korkutan görüntüler...

Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA - KADIKÖY Caddebostan'da plajı da deniz salyası kapladı. Deniz salyasının ulaşmadığı ufak bir bölümde bazıları denize girdi. Sahili kaplayan deniz salyası havadan da görüntülendi

Marmara denizinde etkili olan müsilaj yani deniz salyası Kadıköy Caddebostan sahilini de kapladı. Havadan çekilen görüntüler deniz salyasının korkutucu boyuta ulaştığını ortaya koydu. Caddebostan'da plajda salyanın ulaşamadığı ufak bir bölümde denize girenler dikkat çekti. Sahilde bulunanlardan Serdar Köşkpınar, "Burada denize giriyorlar. Burası sağlıksız. Denizdeki salyaları görüyorsunuz. Ayağınıza bastığınız anda vücudunuza yapışıyor" dedi. Köşkpınar, "Deniz salyaları kulağınızdan kaçar, burunuza kaçıyor. Gözünüze bile geliyor. Bilinçsiz insanlara denize giriyor. Kaç defa uyarmamıza rağmen bize verdikleri cevap bize birşey olmaz diyorlar. Dün buraya 20 veya 25 kişi denize girdi. Bugün de birkaç kişinin denize girdiğini gördüm. Ama havadan dolayı bugün pek kimse gelmiyor" diye konuştu.

Deniz salyalarına aldırış etmeden yüzen bir genç ise "Denizdeki salyalar aynı maske gibi yapışıyor. Tehlikesi yok" şeklinde konuştu.

CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER
CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYASININ ARASINDA SUYA GİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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