Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor
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Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor

07.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:04
Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor

KADIKÖY Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerin denetimleri sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de devam etti.

KADIKÖY Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerin denetimleri sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridinde devriye gezen atlı polislere yunus polisleri de eşlik etti. Yasak olmasına rağmen dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek uyarıldı.

(LAR)


- İstanbul
Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor
Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor
Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor
Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor
Caddebostan'da atlı birliklerin denetimi devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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