Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi.

Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Ümraniye'de çok sayıda temizlik ekibi cadde ve sokaklara çıkarak yaptığı temizlik çalışması havadan görüntülendi.

Ümraniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında yalnızca sokakları değil, insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, çöp kutularında, parklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ümraniye Belediyesi tüm temizlik işleri personeliyle ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Ümraniye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde ilaçlanmadık yer bırakmıyor.

Mahalle sakini Kaan Birant, "Bu süreç geçecektir. Ümraniye Belediyesi'nden memnunuz. Sokakları, caddeleri yıkıyorlar, ilaçlama yapıyorlar. Sadece halkımız duyarlı olsun. Panik yapmasınlar. Güncel hayatımıza devam ediyoruz. Öksüren, tıksıran insanlara yanaşmıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA