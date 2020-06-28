Cadde ve sokaklarda YKS sessizliği
Kahramanmaraş'ta sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.
28.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:28
Kahramanmaraş'ta sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.
Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler salonlara alındı.
Sınava gelirken kimliğini unutan bazı öğrenciler de polis ekiplerinin desteğiyle evlerinden belgelerini alıp sınava yetiştirildi.
Tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla da kentin araç trafiğinde azalmanın olduğu görüldü.
Kaynak: AA