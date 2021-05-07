Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklarda "tam kapanma"da sakinlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklarda "tam kapanma"da sakinlik hakim

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"da, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"da, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Bülent Angın ve Turgut Özal bulvarları, Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu meydanları ile Merkez Park'ta sessizlik oluştu.

Mersin'de, vatandaşların yürüyüş ve spor için sıklıkla tercih ettiği Viranşehir ile Soli sahilleri boş kaldı. Kentin yoğun noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda da araç trafiğinin büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Hatay'da da kentin işlek bölgelerinden Saray ve Kurtuluş caddelerinde sakinlik gözlendi, vatandaşların özellikle spor amacıyla gittiği Atatürk Parkı da boş kaldı.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları ile Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu, vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyup evde kaldığı gözlendi.

Güvenlik güçleri, 4 ildeki ana arterlerde, kavşak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklarda 'tam kapanma'da sakinlik hakim
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklarda 'tam kapanma'da sakinlik hakim
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklarda 'tam kapanma'da sakinlik hakim
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklarda 'tam kapanma'da sakinlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklarda "tam kapanma"da sakinlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:28:43. #1.16#

title