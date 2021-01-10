Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Alsancak'taki sakin cadde ve sokaklardan görüntüler Alsancak'taki kapalı bazı dükkanlardan görüntüler Alışverişten dönen ve evcil hayvanlarını dışarıya çıkaran vatandaşlardan görüntüler Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü Konak Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü İZMİR - Yeni tip...