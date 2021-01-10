Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

10.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:29

Alsancak'taki sakin cadde ve sokaklardan görüntüler Alsancak'taki kapalı bazı dükkanlardan görüntüler Alışverişten dönen ve evcil hayvanlarını dışarıya çıkaran vatandaşlardan görüntüler Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü Konak Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü İZMİR - Yeni tip...

Alsancak'taki sakin cadde ve sokaklardan görüntüler

Alsancak'taki kapalı bazı dükkanlardan görüntüler

Alışverişten dönen ve evcil hayvanlarını dışarıya çıkaran vatandaşlardan görüntüler

Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü

Konak Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Donald Trump Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 13:31:08. #1.14#
title