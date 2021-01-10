Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Alsancak'taki sakin cadde ve sokaklardan görüntüler Alsancak'taki kapalı bazı dükkanlardan görüntüler Alışverişten dönen ve evcil hayvanlarını dışarıya çıkaran vatandaşlardan görüntüler Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü Konak Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü İZMİR - Yeni tip...
Alsancak'taki sakin cadde ve sokaklardan görüntüler
Alsancak'taki kapalı bazı dükkanlardan görüntüler
Alışverişten dönen ve evcil hayvanlarını dışarıya çıkaran vatandaşlardan görüntüler
Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü
Konak Meydanı'ndaki sakinlikten görüntü İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan