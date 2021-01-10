Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muş ta cadde, sokak ve meydanlar bu günde boş kaldı Ülkede Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 11 Ocak Pazartesi günü 05.