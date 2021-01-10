Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

10.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muş ta cadde, sokak ve meydanlar bu günde boş kaldı Ülkede Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 11 Ocak Pazartesi günü 05.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muş ta cadde, sokak ve meydanlar bu günde boş kaldı

Ülkede Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 11 Ocak Pazartesi günü 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Muş ta vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokalar sessizliği büründü.

Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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