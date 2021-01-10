Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

10.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:57

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar boş kaldı.

Söz konusu illerde güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Araçları durduran polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimliklerini ve belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölge illerde kısıtlama nedeniyle sabah saatlerinde araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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