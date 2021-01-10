Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

10.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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