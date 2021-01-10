Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
10.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:51
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan