Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Trabzon sokaklarından görüntüler Uçuşan martılar AYT sınavına giden adaylar TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süreci devam ediyor.

Trabzon sokaklarından görüntüler

Uçuşan martılar

AYT sınavına giden adaylar TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süreci devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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