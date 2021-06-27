Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Trabzon sokaklarından görüntüler Uçuşan martılar AYT sınavına giden adaylar TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süreci devam ediyor.
Trabzon sokaklarından görüntüler
Uçuşan martılar
AYT sınavına giden adaylar TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süreci devam ediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu