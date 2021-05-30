Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Bursa ve çevre iller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa ve çevre iller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa'da Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları başta olmak üzere kent genelinin kısıtlama dolayısıyla sakin olduğu gözlendi. Polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde izin belgesi denetimlerini sürdürdü.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İkieylül, Porsuk Bulvarı ve Sakarya caddelerinin boş olduğu görüldü. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontroller gerçekleştirdi.

Kütahya'nın yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda da sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu.

Bilecik'te kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü. Dışarıda az sayıda vatandaşın olduğu gözlenirken, emniyet ekipleri görev aldıkları noktalarda denetimlerine devam etti.

Yalova'da sahil bölümleri başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu. Normal günlerde yoğunluğun olduğu Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayollarında da trafiğin azaldığı görüldü. Kentin giriş çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktaları ile özellikle İstanbul, Fatih, Mimar Sinan, Şehit Ömer Faydalı caddelerinde devriye görevini yürüten emniyet güçleri, yaya, araç ve iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çanakkale'de vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi. Kent genelinde sessizlik yaşanırken İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.

Balıkesir'de normal günlerde yoğunluğun yaşandığı Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan