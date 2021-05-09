Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Boş meydan, cadde ve sokaklardan detaylar SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın onuncu gününde tedbirlere uyuluyor.