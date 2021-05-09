Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Boş meydan, cadde ve sokaklardan detaylar SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın onuncu gününde tedbirlere uyuluyor.

Boş meydan, cadde ve sokaklardan detaylar SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın onuncu gününde tedbirlere uyuluyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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