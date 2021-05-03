Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon Meydanı, Turgut Özal, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Atatürk ve Çakmak caddeleri sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yollarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında, sessizlik hakim oldu.

Kentin diğer işlek noktaları da boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yollarda izin belgelerini kontrol etti.

Hatay'da kentin en işlek bölgelerinden Vali Ürgen Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri birçok noktada yaptığı denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'ndeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye'de kentin işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Devlet Bahçeli meydanı sakinliğini korudu. Ekipler, kavşak ve caddelerde yaya ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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