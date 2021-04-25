Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta sakin günlerden biri daha yaşanıyor.