Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Muş ta uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddelerinde ve sokaklar bugünde sessizlik hakim oldu.

Muş ta uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddelerinde ve sokaklar bugünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulurken, Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışında olanlar bulundu. Polis ekipleri, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. Kente Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım