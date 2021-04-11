Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Cedidiye Camisi İstanbul Caddesi Bulvar caddesi Anıtpark Meydanı DÜZCE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.
Cedidiye Camisi
İstanbul Caddesi
Bulvar caddesi
Anıtpark Meydanı DÜZCE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş