Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Cedidiye Camisi İstanbul Caddesi Bulvar caddesi Anıtpark Meydanı DÜZCE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.