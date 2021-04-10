Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Kısıtlama nedeniyle sessiz kalan Karabük'ün işlek cadde ve sokakları - Karabük Karabük'ün işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu gözlemlendi.

Kısıtlama nedeniyle sessiz kalan Karabük'ün işlek cadde ve sokakları - Karabük

Karabük'ün işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu gözlemlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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