Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Kısıtlama nedeniyle sessiz kalan Karabük'ün işlek cadde ve sokakları - Karabük Karabük'ün işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu gözlemlendi.
Kısıtlama nedeniyle sessiz kalan Karabük'ün işlek cadde ve sokakları - Karabük
Karabük'ün işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu gözlemlendi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da sessizlik hakim oldu.
Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu