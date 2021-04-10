Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim.

Normal zamanlarda hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı görüldü.

Karabük

Karabük'ün işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu gözlemlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Bolu

Bolu'da, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Polis ekipler, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunan vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlamadan muaf ve görevli olanlar nedeniyle trafikte az sayıda araç bulunduğu görüldü.

Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla kentin en işlek noktalarından Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kentin yoğun yerlerinden olan Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Denetimlerin yoğunlaştırıldığı kentte, trafik ekipleri kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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