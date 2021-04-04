Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Sağlık Bakanlığı 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da Kovid-19 vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Sakarya'da 241,98, Kocaeli'de 371,11, Düzce'de 217,85, Bolu'da 287,80, Zonguldak'ta 205,85, Karabük'te 202,78 ve Bartın'da 232,69 oldu.

Geçen haftaki vaka sayıları ise Sakarya'da 181,17, Kocaeli'de 262,11, Düzce'de 123,33, Bolu'da 183,61, Zonguldak'ta 126,01, Karabük'te 106,32 ve Bartın'da 136,2'ydi.

7 ilde kısıtlamaya uyuluyor

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesinde de kimse bulunmuyor.

Zonguldak, Bolu, Düzce, Kocaeli, Karabük ve Bartın'da da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf olanların sokakları paylaştığı kentlerde, açık işletmeler mesailerine devam etti.

Polis ve jandarma ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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