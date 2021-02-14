Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

14.02.2021 09:56 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 il sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 il sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 15 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bazı bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdü.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokağı başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Öte yandan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerinde satış yaptığı görüldü.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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