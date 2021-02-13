Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
13.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:43
Boş cadde ve sokaklar Alışveriş yapan vatandaşlar Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Boş cadde ve sokaklar
Alışveriş yapan vatandaşlar
Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut