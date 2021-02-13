Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

13.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:43

Boş cadde ve sokaklar Alışveriş yapan vatandaşlar Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Boş cadde ve sokaklar

Alışveriş yapan vatandaşlar

Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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