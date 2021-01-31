Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
31.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:52
Boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan görüntü TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizlik devam ediyor.
Boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan görüntü TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizlik devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan