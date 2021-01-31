Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

31.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:52

Boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan görüntü TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizlik devam ediyor.

Boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan görüntü TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizlik devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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