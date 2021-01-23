Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

23.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:48

Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Tarım Ankara Saldırı Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:49:34. #1.15#
title