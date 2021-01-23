Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
23.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:48
Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.
Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.
Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız