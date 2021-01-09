Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
09.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:43
Cadde ve sokaklardaki araç hareketliliğinin azalması Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürmesi Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması Kentte sessizliğin hakim olması KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının...
Cadde ve sokaklardaki araç hareketliliğinin azalması
Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürmesi
Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması
Kentte sessizliğin hakim olması
KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner