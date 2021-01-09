Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Cadde ve sokaklardaki araç hareketliliğinin azalması Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürmesi Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması Kentte sessizliğin hakim olması KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının...

Cadde ve sokaklardaki araç hareketliliğinin azalması

Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürmesi

Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması

Kentte sessizliğin hakim olması

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner