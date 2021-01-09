Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

09.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:43

Cadde ve sokaklardaki araç hareketliliğinin azalması Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürmesi Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması Kentte sessizliğin hakim olması KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının...

Cadde ve sokaklardaki araç hareketliliğinin azalması

Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürmesi

Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması

Kentte sessizliğin hakim olması

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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