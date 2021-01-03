Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Boş cadde ve sokaklardan detaylar Saat kulesinden detaylar 15 Temmuz Milli İrade Meydanından detaylar - Aksaray Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.