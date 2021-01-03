Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Boş cadde ve sokaklardan detaylar Saat kulesinden detaylar 15 Temmuz Milli İrade Meydanından detaylar - Aksaray Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.
Boş cadde ve sokaklardan detaylar
Saat kulesinden detaylar
15 Temmuz Milli İrade Meydanından detaylar - Aksaray
Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.
Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut