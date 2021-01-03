Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

03.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:05

Boş cadde ve sokaklardan detaylar Saat kulesinden detaylar 15 Temmuz Milli İrade Meydanından detaylar - Aksaray Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Boş cadde ve sokaklardan detaylar

Saat kulesinden detaylar

15 Temmuz Milli İrade Meydanından detaylar - Aksaray

Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları görüldü.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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