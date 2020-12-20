Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
20.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:17
Kentin çeşitli yerlerindeki cadde, sokaktaki sakinlikten görüntü Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü Araçların durdurulması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde,...
Kentin çeşitli yerlerindeki cadde, sokaktaki sakinlikten görüntü
Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü
Araçların durdurulması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Trabzon'da sakinlik devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay