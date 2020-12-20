Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

20.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:17

Kentin çeşitli yerlerindeki cadde, sokaktaki sakinlikten görüntü Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü Araçların durdurulması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde,...

Kentin çeşitli yerlerindeki cadde, sokaktaki sakinlikten görüntü

Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü

Araçların durdurulması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Trabzon'da sakinlik devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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