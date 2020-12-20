Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
20.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:34
Karaman Tren garından detay Boş sokaklardan detay Polis denetimi detay - Karaman Karaman'da da kentin işlek noktalarından Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.
Boş sokaklardan detay
Polis denetimi detay - Karaman
Karaman'da da kentin işlek noktalarından Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.
Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerlerinde çalışanlar mesailerine devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin