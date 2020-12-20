Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Karaman Tren garından detay Boş sokaklardan detay Polis denetimi detay - Karaman Karaman'da da kentin işlek noktalarından Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.