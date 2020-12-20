Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

20.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:34

Karaman Tren garından detay Boş sokaklardan detay Polis denetimi detay - Karaman Karaman'da da kentin işlek noktalarından Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.

Karaman Tren garından detay

Boş sokaklardan detay

Polis denetimi detay - Karaman

Karaman'da da kentin işlek noktalarından Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.

Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerlerinde çalışanlar mesailerine devam etti.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Defne Samyeli Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:36:46. #1.14#
title