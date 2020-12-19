Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
19.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:07
Boş kalan cadde ve sokaklar Polislerin kontrol yapmaları SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Boş kalan cadde ve sokaklar
Polislerin kontrol yapmaları
SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya