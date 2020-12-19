Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

19.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:07

Boş kalan cadde ve sokaklar Polislerin kontrol yapmaları SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Boş kalan cadde ve sokaklar

Polislerin kontrol yapmaları

SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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