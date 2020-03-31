Cadde ve sokaklarda meyve ilaçlama tankerleriyle dezenfeksiyon ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, turbo ilaçlama tankerleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, turbo ilaçlama tankerleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Lapseki Belediyesi öncülüğünde meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlama çalışmalarına destek verdi. Lapsekili meyve üreticileri, 15 turbo atomizer ilaçlama tankeriyle ilçenin cadde ve sokaklarını dezenfekte etti. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, daha önce de meyve üreticileriyle benzer bir çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"15-16 meyve üreticimiz ilçemizin tamamını ilaçladı. Tüm üreticilerimize, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler ilaçlama anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ne olur evlerinden çıkmasınlar. Belediyemiz tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat sizler için çalışıyor. Telefon edin yeter. Birlikte beraber olursak, beraber mücadele edersek Allah'ın izniyle bugünler de geçecek, bunu da yeneceğiz."

Kaynak: DHA