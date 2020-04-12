Cadde ve sokaklarda koronavirüs sessizliği
Sivas'ta vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
12.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:20
Sivas'ta vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Cumhuriyet Meydanı, Sivas 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İstasyon, Atatürk ve Hikmet Işık caddeleri en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Alınan tedbirler ve uyarılar sayesinde evde kalan vatandaşlar, ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler ise kentin ana cadde ve sokaklarında devriye görevlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA