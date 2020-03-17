Cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması başlatıldı İtfaiye ekipleri kaldırımları yıkaması Sağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik'ın açıklaması Cadde ve sokaklarda yıkama çalışması - IğdırIğdır'da ise belediye ekiplerince cadde ve sokaklar, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildi.

İtfaiye ekipleri kaldırımları yıkaması

Sağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik'ın açıklaması

Cadde ve sokaklarda yıkama çalışması - Iğdır

Iğdır'da ise belediye ekiplerince cadde ve sokaklar, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildi.

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde, camilerde ve canlı hayvan pazarında da ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Iğdır Belediyesinde görevli sağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte düzenli olarak temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Belediyeye dezenfeksiyon yapılması konusunda başvuran kurumlara da ilaçlama yaptıklarını belirten Tik, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımız periyodik şekilde devam edecek. Belediye binamıza gelen vatandaşlarımızın virüse karşı korunmalarını sağlıyoruz. Kent genelinde itfaiye ekiplerimiz yolları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte işlemleri yapıyor. Bu tür çalışmalarımız kent genelinde belli zamanlarda yapılacaktır."

Kaynak: AA