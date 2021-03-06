ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı

06.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:45

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, kontrollü normalleşme ile getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, kontrollü normalleşme ile getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Vatandaşlar özellikle kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesini gezme imkanı buldu.

Şanlıurfa

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli (mavi) kategoride yer alan Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda gözle görülür bir artış var.

Uzun bir aradan sonra cumartesi sokağa çıkabilen insanlar özellikle kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi başta olmak üzere, Rabia, Topçu meydanları ile tarihi ve turistik mekanlarda gezme imkanı buldu.

ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı
ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı
ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı
ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:49:02. #1.16#
title