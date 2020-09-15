Cadde ve sokaklarda Avrupa Hareketlilik Haftası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Kayseri'de de etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "İnsanın hem bedenen hem de zihnen gelişmesini sağlayan sporu, hayatının bir parçası...

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Kayseri'de de etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "İnsanın hem bedenen hem de zihnen gelişmesini sağlayan sporu, hayatının bir parçası haline getirmek çok güzel" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürekli etkinlik yapan ve yıl boyunca hareketliliği oldukça önemseyen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.'nin bu sene de 16-22 Eylül tarihleri arasında "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet etkinliği düzenlediğini kaydetti.

Kayseri halkını sağlıklı yaşam sürmesi için bu tarz etkinlikleri önemsediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de bisiklet ile ilgili çalışmalarımızın takdir toplaması bizleri sevindiriyor. Şunu söylemeliyim ki; mevcut ve açmaya devam edeceğimiz bisiklet yolları ile ilgili detaylı çalışmaları yapmaktayız. Avrupa Hareketlilik Haftası için Spor A.Ş.'miz düzenlediği etkinlik programımız 16 Eylül'de başlıyor. Sabah 07.30'daki etkinliğimiz Tuna Parkı'ndan başlayacak ve Büyükşehir Belediyesi önünde son bulacak. Daha sonraki günler sırasıyla, Sümer Spor Tesisi, Kayseri Park Önü, Talas Paraşüt alanından başlayan bisiklet turları devam edecek. 19 Eylül Cumartesi günü ise Hacılar da yürüyüş etkinliği olacak. Etkinlikler 20 Eylül'de Kayseri Valilik Önünde paten gösterisiyle devam edecek. Etkinlik, Kayseri'nin eşsiz değeri Koramaz Vadisi'ndeki Bisiklet Turuyla sona erecek. Katılımcılara şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Etkinlik süresince amacımız caddelerde vatandaşlarımızın bisikletli insanları görmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmesi" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA