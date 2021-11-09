Cadde ve sokaklarda 4 bin tonluk asfalt onarım çalışması yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından şehrin bütün mahallelerinde başlatılan asfalt onarım ve kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Dört ay önce başlayan asfalt çalışmaları ile cadde ve sokaklardaki kötü görüntü yok edilirken ulaşım zorluğuna neden olan alanlarda onarım çalışması yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şu ana kadar 4 bin tona yakın asfalt kullanılırken, geriye kalan alanların da kış mevsimine girilmeden tamamlanması planlanıyor.

"Pelitözü mahallesindeki bütün cadde ve sokaklar yenileniyor"

Çalışmalar hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında iletişim ve enerji hatlarındaki altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar onarılırken, Pelitözü Mahallesinde de kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Pelitözü Mahallesindeki çalışmalar ile bütün ana ve ara arterlerdeki yollar yenilenerek, vatandaşın hizmetine sunuluyor. İlimizdeki iletişim ve enerji alanında hizmet veren firmaların çalışmaları sonucu bozulan yolların ulaşımı zorlaştırdığını ve kötü görüntü oluşturduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler" denildi. - BİLECİK