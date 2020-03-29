Cadde ve sokaklar yıkandı
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Mustafa Yaman, Koronavirüs, Mardin, Güncel

Cadde ve sokaklar yıkandı

Mardin'de, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ve dezenfektanla temizlendi.

29.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:36
Cadde ve sokaklar yıkandı

Mardin'de, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ve dezenfektanla temizlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Birinci Cadde başta olmak üzere cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Vali Yaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı alınan tedbirleri titiz bir şekilde şehrimizde uyguluyoruz. Sağlık çalışanlarımız vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlar, hastane, sağlık birimleri, tarihi mekanlar, ibadet mekanları, iş yerleri, cadde ve sokaklar, fırınlar, lokantalar, restoran gibi yerlerde dezenfekte çalışması yürütüyor."

Cadde ve sokaklar yıkandı

Kaynak: AA

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Cadde ve sokaklar yıkandı

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