Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Salgınla mücadele amacıyla 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Erzurum'da tarihi mekanlar, sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kars

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Polis ekipleri sıklıkla kullanılan Faikbey, Kazım Karabekir Paşa ve Cumhuriyet Caddesi'nde uygulama yaptı.

Soğaka çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve izin belgesi olmayan vatandaşlara işlem yapıldı.

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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